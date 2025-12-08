Presidente nacional do MDB: ‘Indicação de Flavio é legítima’

Segundo o emedebista, o MDB só deve discutir candidaturas no próximo ano, quando o cenário político estiver mais claro

Alex Ferreira / Câmara dos Deputados



O presidente nacional do MDB, Baleia Rossi, afirmou que considera “legítima” a indicação do senador Flavio Bolsonaro (PL-RJ) como pré-candidato à Presidência da República em 2026, feita recentemente pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Apesar do reconhecimento, Rossi disse que o debate eleitoral ainda não entrou no radar do partido e não topou gravar vídeo sobre, porém conversou com a reportagem.

Segundo o emedebista, o MDB só deve discutir candidaturas no próximo ano, quando o cenário político estiver mais claro. “Tem muito tempo pela frente. São muitos Estados, muitas realidades distintas. O MDB também está presente em todos os estados brasileiros. Ainda não estamos tratando disso”, afirmou.

Baleia Rossi também ressaltou que tem falado pouco sobre eleições presidenciais e que o foco do partido, por ora, está nas articulações estaduais e na definição de prioridades internas. Mesmo assim, reforçou que a indicação de Flávio Bolsonaro “é legítima como qualquer outra dentro do processo democrático”.

Com isso, o MDB mantém a postura de aguardar 2026 para decidir se lançará um nome próprio, apoiará outra candidatura ou repetirá a estratégia de compor alianças regionais antes de se posicionar nacionalmente.

A declaração foi feita durante a inauguração de uma Unidade de Pronto Atendimento em Diadema com a presença do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos).