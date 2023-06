Pressionada pelo próprio partido, Daniela Carneiro condena ‘achismos’ e diz que ‘segue firme’ no Turismo

Ministra é alvo de fritura por membros do União Brasil, que pedem sua substituição imediata e ameaçam o governo Lula; deputado Celso Sabino (União Brasil-PA) é o principal cotado para o ministério

Pedro França/Agência Senado Ministra de Estado do Turismo, Daniela Carneiro, em audiência pública interativa no Senado Federal



A ministra Daniela Carneiro (União Brasil-RJ) evitou falar sobre a sua continuidade no Ministério do Turismo e condenou o que chamou de “achismos”. Em convesa com jornalistas na chegada ao Senado Federal, onde participa de audiência na Comissão do Turismo, Carneiro disse que “segue firme”, apesar das pressões sofridas por aliados de seu partido, que pedem a substituição imediata da ministra pelo deputado federal Celso Sabino (União Brasil-PA).”Essa questão de achismo é algo complicado, mas eu estou aqui firme. Eu estou como ministra, atuando para a gente fortalecer o turismo no Brasil”, disse. Ela afirmou ainda que, mesmo se sair do ministério, continuará apoiando o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). “Tudo sob controle. Eu estou aqui de cabeça erguida”, completou. Como mostrou o site da Jovem Pan, membros do União pressionam o chefe do Executivo pela retirada de Daniela do cargo e ameaçam fazer oposição ao governo Lula, caso a troca não se concretize. Lula se reuniu com Daniela na manhã da terça-feira, 13, e Planalto chegou a confirmar que a ministra segue no cargo. Entretanto, entre lideranças e aliados do petista, o entendimento é que a sobrevida é o caminho para uma “saída honrosa” da ministra.