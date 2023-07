Prestes a ganhar cargo no governo, Jean Wyllys ataca Eduardo Leite e recebe resposta atravessada

Ex-deputado federal criticou governador gaúcho por manter as escolas cívico-militares no Rio Grande do Sul; petista foi criticado por mensagem considerada homofóbica

Ricardo Stuckert/PR/Divulgação Jean Willys passará a integrar a equipe de Paulo Pimenta na Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República



O ex-deputado federal Jean Wyllys, que está de volta ao Brasil após um período de autoexílio no exterior — ele afirma que deixou o país porque estava sendo ameaçado —, fez críticas contundentes ao governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), inclusive lembrando a orientação sexual do tucano. O petista questionou Leite após o gaúcho anunciar que vai manter as escolas cívico-militares no Estado mesmo após o governo federal acabar com o programa criado pelo antecessor, Jair Bolsonaro (PL). “Que governadores héteros de direita e extrema-direita fizessem isso já era esperado. Mas de um gay? Se bem que gays com homofobia internalizada, em geral, desenvolvem libido e fetiches em relação ao autoritarismo e aos uniformes. Se for branco e rico então… Tá feio, ‘bee'”, escreveu Wyllys, que também é gay, em sua conta no Twitter.

Eduardo Leite também usou o Twitter para responder ao ex-deputado, lamentando a “ignorância” do desafeto. “Manifestação deprimente e cheia de preconceitos em incontáveis direções. E que em nada contribui para construir uma sociedade com mais respeito e tolerância. Jean Wyllys, eu lamento a sua ignorância”, rebateu o governador. A manifestação do ex-BBB foi considerada homofóbica e repudiada até por progressistas. “É esse tipo de gente que o Lula vai empregar na Secom? Com esse tipo de discurso?”, questionou o influenciador Luciano Carvalho, que mantinha o perfil Haddad Debochado durante as eleições. Segundo o Palácio do Planalto, Wyllys passará a integrar a equipe do ministro-chefe da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom), Paulo Pimenta. “Irá atuar como assessor no planejamento de comunicação do governo. A nomeação sairá no Diário Oficial da União nos próximos dias.”

Confira a repercussão nas redes sociais:

Manifestação deprimente e cheia de preconceitos em incontáveis direções… e que em nada contribui para construir uma sociedade com mais respeito e tolerância. @jeanwyllys_real, eu lamento a sua ignorância. pic.twitter.com/AuBpKRst8N — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) July 14, 2023

Esse aqui é o novo funcionário da SECOM do governo Lula. Uma declaração completamente abjeta. A esquerda não defende liberdade nenhuma de LGBTs, o Jean Wyllys quer gays adestrados pra sua agenda. Nojo. pic.twitter.com/VLMcqzaelA — MBL – Movimento Brasil Livre (@MBLivre) July 15, 2023

Jean Wyllys é o puro suco do extremismo e do radicalismo que o Lula prometeu combater quando foi eleito, mas aparentemente acha de BOM SENSO colocar uma pessoa dessas no governo. 🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡🤡 — Luciano Carvalho (@otaldebochado) July 15, 2023

Jean Wyllys é um ser desprezível. No plenário da Câmara, resolvia divergência com cuspe. Depois, se "auto-exilou" no exterior a la Don Quixote contra os moinhos de vento. Obviamente, fez o L "pelo amor e pela democracia" – palavras que prova desconhecer seus significados. Hoje,… https://t.co/6NqOmBMVm1 — Felipe Camozzato (@felipecamozzato) July 15, 2023