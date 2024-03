Primeira-dama acompanha comitiva para representar Brasil em evento da ONU em Nova York

Janja foi designada pelo presidente para Comissão sobre a Situação da Mulher da ONU que acontece nos EUA

Reprodução/Instagram_Ministerio



A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, embarcou neste sábado para Nova York acompanhada da comitiva que vai representar o Brasil na 68ª Sessão da Comissão sobre a Situação da Mulher da Organização das Nações Unidas (ONU), a ser realizada de 11 a 22 de março. Indicada pelo presidente para o evento, a socióloga acompanha a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, líder da comitiva, que também conta com Luanda Morais Pires, como representante da sociedade civil do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher, e Denise Dourado Dora, advogada especializada em Direitos Humanos.

Além do evento da ONU, a agenda de Janja prevê reuniões com representantes da União Europeia e de outros países. De acordo com publicação no Diário Oficial da União (DOU), a primeira-dama estará em viagem entre 9 e 16 de março. A publicação ressalta que se trata do maior encontro anual da ONU sobre igualdade de gênero e empoderamento das mulheres.