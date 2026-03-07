O reconhecimento da identidade de gênero e a garantia da dignidade humana no sistema eleitoral brasileiro

ROBERTO GARDINALLI/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO Veja o processo de inclusão do nome social no título de eleitor para as eleições de 2026



A democracia contemporânea não se limita apenas ao ato de votar, mas abrange a garantia de que o exercício da cidadania ocorra em condições de dignidade e respeito à identidade individual. No Brasil, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) consolidou o entendimento de que a identidade de gênero é um direito fundamental, permitindo que pessoas transgênero, transexuais e travestis utilizem o nome social no título de eleitor e no caderno de votação. Esta medida visa assegurar que o processo eleitoral seja inclusivo e livre de constrangimentos, alinhando a legislação eleitoral aos princípios constitucionais de igualdade e não discriminação.

Requisitos e fundamentação legal

A utilização do nome social no cadastro eleitoral é regida, primordialmente, pela Resolução TSE nº 23.562/2018. Esta norma estabelece que o nome social é a designação pela qual a pessoa travesti ou transexual se identifica e é socialmente reconhecida. Para o Direito Eleitoral, a autodeclaração é o critério suficiente para o reconhecimento dessa identidade, não sendo exigida a apresentação de registro civil retificado, realização de cirurgia de redesignação sexual ou qualquer tipo de laudo médico e psicológico.

O direito abrange tanto o alistamento inicial (primeiro título) quanto a atualização de dados cadastrais (revisão) para eleitores já registrados. Ao optar pela inclusão, o nome social passa a figurar no e-Título (versão digital do documento) e no caderno de votação utilizado pelos mesários no dia do pleito. É fundamental notar que o nome civil permanece no banco de dados da Justiça Eleitoral para fins administrativos internos, mas o tratamento público e a identificação na seção eleitoral priorizam a identidade de gênero autodeclarada.

Histórico e evolução normativa

A admissão do nome social na Justiça Eleitoral reflete uma evolução jurisprudencial e administrativa que ganhou força na última década. Historicamente, o cadastro de eleitores baseava-se estritamente no registro civil de nascimento, o que gerava situações de exclusão e embaraço para cidadãos cuja aparência e vivência social não correspondiam ao nome oficial.

O marco decisivo ocorreu em março de 2018, quando o TSE aprovou a resolução que regulamentou o uso do nome social. As eleições gerais daquele ano foram as primeiras na história do país a permitir essa identificação, registrando mais de 6.000 eleitores optantes por essa modalidade. Esse movimento institucional ocorreu em paralelo a decisões do Supremo Tribunal Federal (STF), como a ADI 4275, que facilitou a alteração do registro civil para pessoas trans, embora a norma eleitoral seja independente e menos burocrática, permitindo a alteração no título mesmo sem a mudança na certidão de nascimento.

Funcionamento e procedimentos administrativos

Para compreender como incluir o nome social no título de eleitor para as eleições de 2026, é necessário observar os prazos e os canais disponibilizados pela Justiça Eleitoral. O procedimento pode ser realizado de forma presencial ou remota, mas deve respeitar o fechamento do cadastro eleitoral, que ocorre 150 dias antes do pleito (geralmente no início de maio do ano eleitoral).

O processo administrativo segue, em regra, as etapas abaixo descritas através do sistema Autoatendimento Eleitoral (Título Net) ou presencialmente nos cartórios:

Solicitação de revisão: O eleitor deve acessar o portal do TSE, selecionar a opção “Título Eleitoral” e, em seguida, “Atualize seus dados”;

Autodeclaração: Durante o preenchimento do formulário (RAE – Requerimento de Alistamento Eleitoral), haverá um campo específico para a inclusão do nome social;

Documentação: É necessário anexar documento oficial de identificação (com o nome civil), comprovante de residência e uma fotografia tipo selfie segurando o documento (no caso de atendimento online);

Processamento: O pedido é analisado pelo Juízo Eleitoral da zona correspondente. Após o deferimento, o nome social passará a constar no cadastro;

Identidade de Gênero: O sistema também permite a atualização da identidade de gênero (masculino, feminino, não binário, entre outros) para fins estatísticos e cadastrais.

É imperativo que o eleitor realize essa solicitação antes do fechamento do cadastro em 2026 para que o caderno de votação seja impresso com a identificação correta.

Importância para a integridade democrática

A política de inclusão do nome social transcende a burocracia documental; trata-se de uma medida de segurança para a própria integridade do processo eleitoral. A existência de barreiras, como o medo de sofrer preconceito ou o constrangimento público ao ter um nome dissonante da sua imagem lido em voz alta por um mesário, atua como um desestímulo ao voto. Ao remover esses obstáculos, a Justiça Eleitoral fomenta a participação política de uma parcela historicamente marginalizada da população. Além disso, a medida reforça a confiabilidade do cadastro eleitoral, garantindo que os dados reflitam a realidade social dos cidadãos brasileiros.

A institucionalização do nome social no âmbito eleitoral reafirma o compromisso do Estado brasileiro com a pluralidade e os direitos humanos. As eleições de 2026 seguirão os protocolos estabelecidos, garantindo que a identificação civil não se sobreponha à identidade social no momento do voto. A Justiça Eleitoral mantém canais de atendimento permanente para assegurar que a atualização cadastral seja acessível, ratificando que a soberania popular só é plena quando exercida com respeito à identidade de cada eleitor.