Protestos contra o PL do Aborto ocupam ruas em várias partes do país

Na Avenida Paulista, cerca de 5.000 pessoas participaram do ato, a maioria delas mulheres; um dos principais alvos dos manifestantes foi Arthur Lira, presidente da Câmara

Manifestantes seguram cartazes para expressar insatisfação com o PL do Aborto, que tramita na Câmara dos Deputados

RODILEI MORAIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO SP - MANIFESTAÇÃO/ABORTO - POLÍTICA - Manifestação contrária ao Projeto de Lei 1904 de 2024 que equipara aborto de gestação acima de 22 semanas a homicídio acontece na tarde deste sábado (15) na Avenida Paulista, com concentração à frente do MASP em São Paulo, SP 15/06/2024



Manifestantes de diversas cidades brasileiras saíram às ruas para protestar contra um projeto de lei antiaborto que propõe mudanças drásticas nas leis vigentes sobre o tema no Brasil. Uma das maiores concentrações de protesto ocorreu na Avenida Paulista, em São Paulo, neste sábado (15). Segundo a Polícia Militar, 5.000 pessoas participaram do ato. A manifestação reuniu um número expressivo de pessoas, com destaque para a presença feminina, todas unidas em uma voz contra as alterações propostas pelo PL. Armados de faixas, cartazes e panfletos, os manifestantes expressaram seu descontentamento. Uma das mensagens mais comuns na manifestação foi “criança não é mães”. O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL) foi um dos principais alvos. Após ele promover uma votação relâmpago, criticada por alguns parlamentares, foi aprovado o regime de urgência na Casa.

O cerne da controvérsia gira em torno da proposta do projeto que estabelece um limite de 22 semanas de gestação para a realização do aborto, após o qual o procedimento seria considerado um crime de homicídio simples. Essa medida gerou uma onda de indignação e foi o combustível para as manifestações. Além disso, os manifestantes criticaram veementemente alguns parlamentares que contribuíram para a aprovação do regime de urgência aprovado pela Câmara dos Deputados na última quarta-feira (12). Uma enquete online realizada pela Casa legislativa revelou que quase 90% dos participantes são contrários ao projeto. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, declarou não ter intenção de acelerar a tramitação do PL.

*Com informações do repórter Alvaro Nocera