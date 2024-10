PSB anuncia apoio a Davi Alcolumbre para presidência do Senado em 2025

Alcolumbre (União-AP) já assegurou o respaldo formal do PDT, que tem três senadores e, segundo aliados, também espera o apoio do PT em breve

Pedro França/Agência Senado Davi Alcolumbre articula seu retorno ao comando da Casa desde o ano passado



A bancada do PSB no Senado, composta por quatro senadores, declarou apoio à pré-candidatura de Davi Alcolumbre (União-AP) à presidência do Senado em 2025, nesta quarta-feira (9). O grupo inclui os senadores Jorge Kajuru (GO), Cid Gomes (CE), Flávio Arns (PR) e Chico Rodrigues (RR). Além do apoio do PSB, Alcolumbre já assegurou o respaldo formal do PDT, que tem três senadores. Segundo aliados, ele também espera o apoio do PT em breve.

“A bancada socialista no Senado Federal integrada pelos senadores Kajuru, Cid Gomes, Flávio Arns e Chico Rodrigues em reunião na sede nacional do partido com o Presidente Carlos Siqueira receberam o senador Davi Alcolumbre nessa quarta-feira, 9 de outubro, para chancelar o apoio da bancada e do Partido ao Senador Alcolumbre para a presidência do Federal no biênio de 2025 a 2026”, informa a bancada do PSB em nota.

No comunicado oficial, os parlamentares do PSB, que integram a base aliada do governo Lula, justificaram o apoio a Davi Alcolumbre destacando “a capacidade de equilíbrio e liderança do senador, comprovada em seus mandatos anteriores”. A declaração reflete a confiança dos senadores na habilidade de Alcolumbre para conduzir o Senado de forma eficiente e democrática, ressaltando sua experiência e trajetória política.

O senador do Amapá articula seu retorno ao comando da Casa desde o ano passado. Alcolumbre recebe apoio também da oposição. Valdemar Costa Neto, presidente do PL, já indicou que o partido deve apoiá-lo, e o presidente do PP, senador Ciro Nogueira (PI), também manifestou intenção semelhante. Essa ampla rede de apoio, tanto de governistas quanto de opositores, fortalece a candidatura de Alcolumbre, que trabalha para reunir a maior quantidade de aliados antes do pleito.

