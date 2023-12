PSB filia Datena em meio a especulação sobre vice de Tabata

Deputada federal já expressou sua vontade em ter o apresentador como seu vice para concorrer à prefeitura de São Paulo no ano que vem

Arquivo Pessoal / Márcio França Ministro Márcio França ao lado da deputada federal Tabata Amaral e de José Luiz Datena em jantar no início deste mês. Em entrevista ao site da Jovem Pan, Datena afirmou que foi apenas "um jantar informal" e que nada de política foi discutido. O apresentador tem relação de proximidade com o ministro e com a deputada.



O apresentador e jornalista José Luiz Datena oficializará sua filiação ao Partido Socialista Brasileiro (PSB) nesta terça-feira, 19, na sede nacional do partido em Brasília, a partir das 11h30. Datena se desfiliou do Partido Democrático Trabalhista (PDT) em novembro deste ano após ter recebido um convite da deputada federal Tabata Amaral (PSB) para que se filiasse ao PSB, em meio à especulações sobre uma possível composição de chapa para concorrer às eleições municipais de São Paulo em 2024. Tabata, que já foi lançada como pré-candidata à prefeitura de São Paulo pelo PSB, tem buscado apoio de Datena.

Em entrevista ao programa Direto ao Ponto da Jovem Pan News no mês passado, a deputada federal reforçou a vontade de ter Datena filiado ao seu partido e afirmou que o jornalista tem “histórico e tamanho” para um possível posto de vice-prefeito em sua chapa. Contudo, Tabata declarou que o jornalista tem até o ano que vem para decidir se compõe a sua chapa ou não. No início deste mês, Datena esteve ao lado do ministro Márcio França (PSB) e de Tabata Amaral para um jantar, de acordo com ele, “entre amigos”. Em entrevista ao site da Jovem Pan, o apresentador afirmou que o encontro não envolveu conversas sobre sua possível candidatura ao lado da deputada, mas que “foi apenas um jantar informal, sem nada definido, pouco de política na conversa”. A cerimônia de filiação do apresentador contará com a presença de Carlos Siqueira, presidente do PSB, de Geraldo Alckmin, vice-presidente da República, de Márcio França, ministro das empresas de pequeno porte, de Tabata Amaral, deputada federal, e toda a bancada do PSB doo Senado Federal e da Câmara dos Deputados.