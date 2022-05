PSB lança candidato a governador em Minas e racha palanque de PT no Estado

Anúncio ocorre uma semana após Lula, a quem o partido apoiará na disputa nacional, fechar uma aliança com Alexandre Kalil (PSD) ao Palácio da Liberdade

Lucio Bernardo Jr./Câmara dos Deputados Saraiva Felipe foi ministro da Saúde durante o governo de Lula



O PSB lançou nesta terça-feira, 24, o ex-ministro da Saúde Saraiva Felipe como pré-candidato ao governo de Minas Gerais. A informação foi confirmada à Jovem Pan pelo próprio presidente do partido, Carlos Siqueira. O anúncio ocorre uma semana após Lula (PT), a quem o Partido Socialista Brasileiro apoiará na disputa nacional, fechar uma aliança com ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PSD) ao Palácio da Liberdade. O acordo demorou a ser selado devido a impasses envolvendo a disputa pelo Senado. Enquanto o senador Alexandre Silveira é candidato à reeleição pelo PSD, o PT lançou deputado Reginaldo Lopes para a corrida. Após muitas negociações, Kalil cedeu o posto de vice ao Partido dos Trabalhadores. Agora, com o lançamento de Saraiva, Lula terá dois palanques em Minas, o segundo maior colégio eleitoral do Brasil, mas precisará dividir o seu apoio entre os dois postulantes.