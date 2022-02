Com apoio do PT, PSB oficializa pré-candidatura de Danilo Cabral ao governo de Pernambuco

Estado era um entrave para a federação entre os socialistas e o Partido dos Trabalhadores; Humberto Costa, ex-pré-candidato, celebrou o acordo entre as legendas

Marina Ramos/Câmara dos Deputados Danilo Cabral está em seu terceiro mandato como deputado federal



O Partido Socialista Brasileiro (PSB) lançou nesta segunda-feira, 21, o deputado federal Danilo Cabral como pré-candidato ao governo de Pernambuco. O lançamento de Cabral como sucessor de Paulo Câmara, também do PSB, coloca um ponto final no impasse entre a legenda e o PT no Estado. O Partido dos Trabalhadores havia anunciado pré-candidatura do senador Humberto Costa ao governo de Pernambuco, mas retirou o nome do parlamentar como um aceno ao PSB a fim de facilitar a federação partidária entre as legendas. Os socialistas já emplacaram seis mandatos no Estado desde a redemocratizarão: Miguel Arraes (1987-1990; 1995-1999), Eduardo Campos (2007-2014) e Paulo Câmara (2015-2022). Durante evento, Cabral foi anunciado como o pré candidato da “Frente Popular de Pernambuco”, que apoiará o ex-presidente Lula (PT) na disputada pelo Palácio do Planalto.

Em suas redes sociais, Humberto Costa celebrou o apoio do PT ao nome do deputado. “O PT deu mais uma demonstração do seu compromisso com o povo e com a unidade política das forças democráticas em Pernambuco e no Brasil. Nos somamos aos demais partidos da Frente Popular para dar o apoio a candidatura de Danilo Cabral. O gesto do PT de retirar uma legítima w viável candidatura em Pernambuco foi feito para nós possamos juntar forças e derrotarmos em definitivo o bolsonarismo, que trouxe de volta a fome, a inflação e o desemprego e a desigualdade para o nosso estado e para o país”, escreveu o senador. “O período em quer Pernambuco mais se desenvolveu foi quando tivemos a parceria de Eduardo [Campos], Lula e Dilma. Uma união que foi capaz de trazer uma série de investimentos. E tenho certeza que podemos garantir um novo ciclo de crescimento com a nossa união e a vitória de Lula”, finalizou.