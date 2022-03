PSDB anuncia filiação de Rodrigo Maia

Ex-presidente da Câmara vai liderar federação com o Cidadania no Rio de Janeiro e comandará campanha de Doria

PAULO GUERETA/AGÊNCIA O DIA/ESTADÃO CONTEÚDO Rodrigo Maia estava sem partido desde junho de 2021



O PSDB anunciou nesta terça-feira, 22, a filiação do ex-presidente da Câmara dos Deputados Rodrigo Maia (RJ) ao partido. O político vai comandar a federação da sigla com o Cidadania no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, a sigla afirmou que recebe ˜honrada e com alegria o ex-presidente da Câmara”. “Reformista, articulador, atuante, Rodrigo Maia sempre teve posições e pensamentos próximos ao PSDB. Bem Vindo!”, publicou o perfil oficial do PSDB. O ex-presidente da Câmara foi expulso do DEM em junho do ano passado após conflitos com o presidente da legenda, ACM Neto. Ele estava sem partido desde então. Em agosto, pediu licença da Câmara para assumir o posto de secretário de Projetos e Ações Estratégicas do governo de São Paulo. Maia também vai coordenar a campanha do governador João Doria (PSDB) à Presidência da República.