PSDB e União Brasil confirmam candidatura de Datena ao Senado em chapa com Rodrigo Garcia

Em nota conjunta, partidos afirmaram que candidatura do apresentador ‘engrandece’ a coligação

Reprodução/Instagram/datenareal/08.06.2021 Datena será candidato ao Senado por São Paulo



O PSDB e o União Brasil confirmaram nesta quinta-feira, 24, a candidatura do apresentador José Luiz Datena ao Senado por São Paulo. Ele vai concorrer às eleições de outubro em uma chapa com Rodrigo Garcia, atual vice de João Doria e pré-candidato ao governo do Estado pelo partido tucano. “Nossos partidos compartilham dos mesmos princípios, conjugam os mesmos ideais e vamos trabalhar para que São Paulo e os paulistas estejam nas mãos competentes e sob o olhar humano de nossos candidatos”, diz a nota assinada pelas duas agremiações. Os partidos afirmaram que Datena possui “a indignação e a sensibilidade necessárias” para defender os interesses do Estado. “Sua disposição em servir aos paulistas engrandece a nossa Coligação. Escreveu e continuará uma história de trabalho pelo bem comum e combate às injustiças e desigualdades”, declararam. “Rodrigo é novo, mas não é um novato. Experiente na gestão pública, profundo conhecedor de todas as regiões de São Paulo e representante do espírito inovador dos paulistas. Um líder de diálogo, de trabalho e dedicação ao próximo”, diz a nota.