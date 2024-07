PSDB pressiona Datena a iniciar pré-campanha nesta segunda

Demais candidatos já iniciaram suas campanhas e marcaram suas convenções; o jornalista ainda não tomou iniciativa rumo à corrida eleitoral

RODILEI MORAIS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Jornalista ainda não iniciou campanha eleitoral



Com as convenções partidárias se aproximando, o PSDB está pressionando o jornalista José Luiz Datena a iniciar sua pré-campanha nesta segunda-feira. As convenções, que ocorrerão entre 20 de julho e 5 de agosto, são essenciais para confirmar as candidaturas ao executivo municipal. O pré-candidato Guilherme Boulos, do PSOL, já agendou sua convenção para 20 de julho, com a presença esperada do presidente Lula. O PSB de Tabata Amaral realizará sua convenção em 27 de julho, contando com o apoio de ministros do governo federal, como Geraldo Alckmin e Márcio França.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

O MDB de Ricardo Nunes, que tem o apoio do ex-presidente Bolsonaro e do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, realizará sua convenção em 3 de agosto. A semana promete ser intensa com as movimentações partidárias. Datena, que já deixou de apresentar seu programa conforme determina a lei eleitoral, é pressionado pelo PSDB a iniciar sua pré-campanha. O jornalista já desistiu de concorrer a cargos políticos em outras ocasiões, como em 2022, quando estava postulando o Senado Federal.

0% 0 votos 0% 0 votos Sua resposta foi registrada. Enviando... Votar

*As enquetes do Grupo de Comunicação Jovem Pan não possuem caráter científico e só refletem a opinião de sua audiência.