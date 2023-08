PSDB suspende convenção municipal de São Paulo e expõe racha para 2024

Partido tem divergências sobre apoio à reeleição de Ricardo Nunes na capital paulista

Renato Cerqueira/Estadão Conteúdo Marco Vinholi, presidente do PSDB de São Paulo



O presidente estadual do PSDB de São Paulo, Marco Vinholi, confirmou nesta quarta-feira, 16, a suspensão da convenção municipal da capital paulista que aconteceria em 17 de setembro. Ele também afirmou que um processo de apuração sobre o presidente do diretório municipal do partido, Fernando Alfredo, foi aberto. Segundo Vinholi, a legenda recebeu denúncias de filiados da sigla que afirmam que Fernando estaria pressionando tucanos da capital paulista a concordarem com as decisões tomadas por ele. Por isso, para evitar parcialidade na convenção, a comissão executiva do PSDB no Estado optou pela suspensão do encontro.

Apesar da abertura da apuração, Fernando Alfredo, que ainda não se pronunciou, permanece no cargo. Em nota, o diretório do PSDB da capital paulista afirma que “desconhece qualquer procedimento disciplinar de suspensão” e pede pela “observância do princípio de ampla defesa e de manifestação expressa” dos envolvidos. O comunicado diz, ainda, que “a harmonia entre os órgãos de direção nos quatro níveis, zonais, municipais, estaduais e nacional” é a “maior base de unidade e de ação partidária, razão pela qual tem a firme crença na continuidade dessa coerência democrática”. A anulação da convenção deixa em aberto o futuro dos tucanos em São Paulo no pleito se 2024.

RACHA

A suspensão da convenção expõe, também, as divergências entre Vinholi e Alfredo. Enquanto o presidente do diretório estadual defende uma candidatura própria do PSDB em 2024, com o objetivo de fortalecer a sigla – indicando nomes dos vereadores tucanos mais bem votados em 2020, como Carlos Bezerra Jr, ou até o do próprio Vinholi -, Fernando Alfredo, presidente do diretório municipal, já declarou apoio à reeleição de Ricardo Nunes (MDB). Para o tucano, Nunes é o sucessor natural de Bruno Covas, que faleceu em 2021. O atual prefeito da capital paulista já participou, inclusive, de grandes eventos do PSDB, como a feijoada em comemoração aos 35 anos do partido.