PT ingressa com ação na Justiça contra presidente do Banco Central por suposto conflito de interesses

ANDRÉ RIBEIRO/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Partido aponta para um suposto direcionamento político-ideológico nas ações de Campos Neto



O PT decidiu acionar, nesta quarta-feira (19) a Justiça Federal contra Roberto Campos Neto, presidente do Banco Central. O pedido é para ele seja impedido de se manifestar politicamente em eventos públicos. A sigla também fala em conflito de interesses e uso político do cargo. A ação popular, embasada em declarações públicas de Campos Neto, sugere que suas atitudes podem interferir na independência e imparcialidade do Banco Central, afetando a condução da política monetária e financeira do país. O partido aponta para um suposto direcionamento político-ideológico nas ações de Campos Neto, citando, entre outros, um episódio onde ele teria sinalizado interesse em assumir o Ministério da Fazenda em um futuro governo Tarcísio de Freitas.

O PT busca, com isso, impedir novas manifestações político-partidárias de Campos Neto, alegando violação dos princípios de moralidade e impessoalidade.