PT lança pré-candidatura de Contarato ao governo do ES e aumenta impasse sobre federação com PSB

Anúncio foi feito pelo senador em suas redes sociais; Estado é governado pelo socialista Renato Casagrande, possível candidato à reeleição

Pedro França/Agência Senado Senador Fabiano Contarato se filiou ao PT em dezembro de 2021



O Partido dos Trabalhadores (PT) anunciou o senador Fabiano Contarato (PT-ES) como pré candidato ao governo do Espírito Santo. O anúncio foi feito pelo parlamentar em suas redes sociais na noite de sábado, 19. “Fico imensamente feliz e animado com a decisão do Partido dos Trabalhadores do Espírito Santo em lançar oficialmente meu nome como pré-candidato a governador, conforme o diretório ampliado acaba de anunciar”, escreveu o senador. “Estou à inteira disposição do partido e da população capixaba para construirmos um projeto progressista para nosso querido Estado. Vamos juntos, Espírito Santo! Trabalha e Confia”, continuou Contarato.

O lançamento da pré-candidatura de Contarato pode ser mais um entrave nas negociações entre PT e PSB para uma federação partidária. Isso porque o Estado do Espírito Santo é governado por Renato Casagrande (PSB), possível candidato a reeleição. Na última semanada, o governador do ES foi protagonista de um novo mal estar entre as legendas ao se encontrar com o ex-juiz Sergio Moro (Podemos), um dos possíveis adversários do ex-presidente Lula (PT) na corrida presidencial. A reunião entre Casagrande e Moro foi alvo de críticas petistas.

Em entrevista ao “O Globo“, a presidente do PT, Gleisi Hoffmann, disse não ter visto a reunião com bons olhos. “Achei muito ruim o fato de o Casagrande ter se encontrado com o Moro. Você não serve a dois senhores”. A questão ganhou novos contornos quando Casagrande elogiou uma postagem em que um auxiliar direto rebateu as críticas de lideranças petistas ao encontro. Na publicação, o subsecretário capixaba de políticas sobre drogas, Carlos Lopes, disse: “O PT, quando esteve no poder, fez alianças até com o satanás, agora vem querer regular quem o governador recebe? Me poupem desse falso moralismo ou puritanismo ideológico”. Em seguida, o governador comentou na publicação: “Boa afirmação, amigo”.