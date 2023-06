PT pede ao Ministério das Comunicações ‘canal partidário’ na grade aberta

Partido do presidente Lula argumenta que terá oportunidade de oferecer maior participação política à população

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO A presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann



O Partido dos Trabalhadores (PT) enviou ofício ao Ministério das Comunicações solicitando outorga de concessão para ter seu próprio canal de televisão e rádio em grade aberta. Endereçado diretamente ao ministro das Comunicações, Juscelino Filho, o documento foi protocolado na última segunda-feira, 5, e assinado pela presidente do PT, deputada federal Gleisi Hoffmann (PT-PR), e pelo secretário nacional de Comunicação do partido, deputado federal Jilmar Tatto (PT-SP). A notícia sobre o pedido foi também publicada no site oficial do partido. Essa seria a primeira vez que um partido político ganharia o direito a possuir um canal próprio em grade de TV e rádio aberta no país.

O documento ao ministério justifica que o canal partidário terá como finalidade a prestação de contas, promoção de educação política, divulgação de propostas e incentivo à participação política. Diz ainda que possuir um veículo de comunicação próprio na grade aberta será uma oportunidade de oferecer à população “participação política para além do simples ato de votar, adotando-se uma verdadeira pedagogia de participação político-partidária”. Ao site oficial do PT, Gleisi Hoffmann disse que a criação “será mais um instrumento do PT em sua luta em defesa da democracia”. Procurado, o Ministério das Comunicações não se manifestou sobre o assunto.