‘Que bom que vocês podem levantar um cartaz dizendo que estão em greve’, diz Lula após ser alvo de protesto em Guarulhos

Presidente participou neste sábado da inauguração de obras viárias na rodovia Presidente Dutra; professores, servidores e estudantes ligados à educação federal aproveitaram a ocasião para se manifestarem

ROBERTO CASIMIRO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Presença de Lula em evento em Guarulhos foi marcada pro protesto



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou neste sábado (25) da inauguração de obras viárias na rodovia Presidente Dutra, mais precisamente no Trevo de Bom Sucesso. Este evento marcou não apenas o anúncio para infraestrutura local, mas também se tornou um momento de manifestação política, com a presença de professores, servidores e estudantes ligados à educação federal que aproveitaram a ocasião para protestar. As universidades e institutos de educação superior federais estão em greve há mais de dois meses. Durante o evento, Lula não ignorou os protesto, enfatizou o direito democrático de reivindicação e expressou sua disposição para negociações, afirmando que, na gestão anterior, a comunidade acadêmica não tinha espaço para expressar suas demandas. “Eu estou vendo alguns companheiros levantando cartazes para mim: ‘Estamos de greve’. Que bom que vocês podem vir num comício do Lula e levantar um cartaz dizendo que estão em greve. Que maravilha é garantir o direito democrático de as pessoas lutarem, reivindicarem e chegarem a um acordo no momento correto”, disse o petista, escorregando na palavra “comício”.

Além das questões educacionais, o presidente também aproveitou a ocasião para discutir temas de política externa e economia. De maneira contundente, criticou o governo de Israel por sua postura no conflito com a Palestina, classificando-a como irresponsável e condenando as mortes de mulheres e crianças. No âmbito econômico, Lula abordou a questão do preço do arroz, ressaltando a importação de 1 milhão de toneladas do grão e a redução dos impostos sobre a importação. Essas ações visam tornar o arroz, um alimento essencial.