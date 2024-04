‘Quem conviveu por um 1 ano e 4 meses não tem problema em viver mais 6 meses’, diz Lula sobre Campos Neto

Presidente indicou não ter pressa em fazer a indicação do próximo chefe do Banco Central, mas voltou a expressar críticas à taxa básica de juros, ressaltando que Campos Neto precisa entender que são os brasileiros comuns e os empresários que pagam o preço dessa situação

Ricardo Stuckert/PR Lula ressaltou que o mercado se beneficia com os altos juros, enquanto o povo brasileiro e os empresários sofrem as consequências



O presidente Luiz Inácio Lula da Silva indicou nesta terça-feira (23) que não tem pressa em fazer a indicação do próximo presidente do Banco Central, afirmando ter “toda a paciência do mundo”. A atual gestão de Roberto Campos Neto deve encerrar ao final deste ano. A declaração aconteceu durante um café da manhã com jornalistas que cobrem a rotina da Presidência da República. Lula, no entanto, voltou a expressar críticas à taxa básica de juros, ressaltando que Campos Neto precisa entender que são os brasileiros comuns e os empresários que pagam o preço dessa situação. As declarações surgiram em resposta a questionamentos sobre a possibilidade de antecipar a sucessão no Banco Central. O presidente da República tem a prerrogativa de encaminhar a indicação do presidente do Banco Central ao Senado, que realiza uma sabatina e precisa aprovar a indicação pela CAE (Comissão de Assuntos Econômicos) e pelo plenário da Casa.

As críticas à taxa Selic têm sido um ponto recorrente nos discursos desde o início do mandato de Lula. Ele ressaltou que o mercado se beneficia com os altos juros, enquanto o povo brasileiro e os empresários sofrem as consequências. Lula também comentou sobre a cerimônia realizada na véspera, em que lançou o programa de crédito “Acredita”, mencionando que optou por não destacar as dificuldades econômicas enfrentadas, mas sim focar em ações que estão ao alcance do governo. O encontro desta terça-feira com os jornalistas marca o primeiro café do presidente neste ano. Em 2023, foram realizados quatro encontros.