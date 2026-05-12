Quem é Kassio Nunes Marques, o novo presidente do TSE

Além de ministro do TSE, ele também é magistrado do STF desde 2020, quando foi indicado ao cargo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro

Fellipe Sampaio/STF O novo presidente do TSE, Kassio Nunes Marques



O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Kassio Nunes Marques, assume a presidência do TSE na noite desta terça-feira (12).

Nunes Marques foi indicado para o STF pelo presidente Jair Bolsonaro (PL) em 2020 e passou a ser membro do TSE em 2023. Kassio foi vice-presidente da Corte desde maio de 2024, atuando junto de Cármen Lúcia, que ocupou a presidência no último biênio. Agora ele deve comandar os trâmites das eleições de 2026 em outubro.

O ministro, de 53 anos, nasceu em Teresina, no Piauí. Ele se formou em direito pela Univerisdade Federal do Piauí (UFPI), e concluiu sua especialização em processo e direito tributário pela Universidade Federal do Ceará (UFC). Nunes Marques também tem mestrado em direito constitucional pela Universidade Autônoma de Lisboa (Portugal) e doutorado em direito pela Universidade de Salamanca (Espanha).

Atuou como advogado entre os anos de 1996 até 2011 nas áreas cível, trabalhista e tributária. Entre 2007 e 2009, foi conselheiro seccional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) do Piauí, e de 2010 a 2011 foi suplente do Conselho Federal da OAB.

Em 2011, foi nomeado pela então presidente Dilma Rousseff para ser desembargador do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, onde ficou até 2018.

O ministro é filho de professores da rede pública e cresceu na periferia de Teresina. Ele foi o primeiro de sua família a se formar em um curso de ensino superior.