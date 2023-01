Quem é Tomás Miguel Ribeiro Paiva, general que assume o comando do Exército

Ele vai substituir o general Júlio César de Arruda, demitido do cargo neste sábado, 21, pelo presidente Lula

Exército Brasileiro/Divulgação General Tomás Miguel Ribeiro Paiva é o novo comandante do Exército Brasileiro



O general Tomás Miguel Ribeiro Paiva, de 62 anos, foi anunciado pelo governo federal, na tarde deste sábado, 21, como o novo comandante do Exército Brasileiro. Ele vai substituir o general Júlio César de Arruda, demitido mais cedo pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Tomás, desde 2021, era responsável pelo Comando Militar do Sudeste. Antes de se tornar o novo comandante do Exército, o posto mais alto assumido por ele na carreira militar foi de general em 2019. Na época, ele integrou o Alto Comando do Exército, órgão colegiado onde são debatidos assuntos da Polícia Militar Terrestre e temas de interesse do comandante do Exército. O novo comandante do Exército Brasileiro nasceu em São Paulo e iniciou a carreira militar em 1975, quando entrou na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, em Campinas. Lá, ele foi declarado aspirante a oficial da Arma da Infantaria em 1981. Além disso, Tomás foi comandante, em 2012, da Força de Pacificação da Operação Arcanjo VI, no Complexo da Penha e do Alemão, no Rio de Janeiro. O general também já chefiou o Batalhão da Guarda Presidencial, em Brasília, e foi ajudante de ordens do presidente da República no governo de Fernando Henrique Cardoso e Assessor Militar do Brasil junto ao Exército do Equador.