Quem é Victor Godoy Veiga, novo ministro da Educação de Bolsonaro

Novo chefe do MEC é formado em engenharia; é o quinto ministro a assumir o comando da pasta em pouco mais de três anos

Luis Fortes/MEC Victor Godoy Veiga é o novo ministro da Educação



O governo federal oficializou Victor Godoy Veiga como o novo ministro da Educação nesta segunda-feira, 18. A nomeação foi publicada na edição do Diário Oficial da União (DOU). Godoy era secretário executivo do MEC desde julho de 2020 e assumiu o comando da pasta interinamente em março deste ano, após a saída de Milton Ribeiro. O novo ministro não tem formação na área da educação. Ele cursou engenharia de telecomunicações na Universidade de Brasília (UNB), tem pós-graduação em Globalização, Justiça e Segurança Humana na Escola Superior do Ministério Público e especialização em Defesa Nacional pela Escola Superior de Guerra.

Antes de trabalhar no MEC, Godoy atuou na Controladoria-Geral da União (CGU) como diretor de Acordos de Leniência entre 2019 e 2020. Também já trabalhou no órgão como coordenador geral e diretor de auditoria. Em uma carta publicada em 30 de março, quando assumiu o comando da Educação como interino, ele afirmou que sua gestão deve priorizar o combate à evasão escolar, o fortalecimento da alfabetização, do ensino técnico e a implantação do Novo Ensino Médio.

Godoy é o quinto ministro da Educação do governo Bolsonaro em pouco mais de três anos. Antes passaram pelo cargo Ricardo Vélez Rodríguez, Carlos Decotelli, que ficou apenas cinco dias na pasta e saiu após denúncias de irregularidades em seu currículo, Abraham Weintraub, exonerado em junho de 2020 depois de ter feito ataques a ministros do STF. O último, Milton Ribeiro, pediu demissão após virem à público acusações de que teria priorizado prefeituras indicadas por pastores na distribuição de verbas do MEC.