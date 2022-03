‘Quem pensa que estou abrindo as portas dos quartéis para Lula desconhece a minha história’, afirma Mourão

Após dizer que Forças Armadas aceitariam a vitória do PT, vice-presidente se incomoda com repercussão e declara que volta do partido ao poder seria ‘catastrófica’ para o Brasil

Divulgação/Instagram/@generalmourao O general Hamilton Mourão se manifestou contra possível volta de Lula à Presidência



O general Hamilton Mourão, vice-presidente da República, ficou incomodado com a repercussão de uma entrevista em que negou qualquer risco de ruptura das Forças Armadas com o governo federal em caso de vitória de Lula, pré-candidato do PT à Presidência da República, nas eleições deste ano. Alguns aliados de Bolsonaro interpretaram a fala de Mourão como um aceno ao ex-presidente. “Quem pensa que estou abrindo a porta dos quartéis para Lula e PT desconhece a minha história e o papel das Forças Armadas, em especial do Exército Brasileiro. Continuo firme, afirmando que o governo do PT foi catastrófico para o Brasil e que o retorno ao poder trará retrocessos”, disse o militar, em tuíte publicado neste domingo, 13.

Na última quarta-feira, 9, o general disse ao site Metrópoles que é “totalmente desproposital” a tese de as Forças Armadas não aceitarão uma vitória do PT. “As Forças Armadas têm se mantido dentro dos limites dos deveres constitucionais dela, têm agido dessa forma ao longo de todo esse período, desde o término do período de presidentes militares. As Forças Armadas não se meteram em nenhum processo eleitoral. Fomos aí, ao longo de 12 anos, 13 anos, governados pela esquerda, pelo PT, sem problema nenhum”, declarou Mourão.