Quiz: Teste seus conhecimentos sobre Filipe Sabará, pré-candidato à Prefeitura de SP pelo Novo

Neste ano, devido à pandemia do novo coronavírus, as eleições municipais acontecerão em 15 e 29 de novembro, por determinação do TSE

Reprodução/Facebook Filipe Sabará é pré-candidato do NOVO à prefeitura de SP



As eleições municipais deste ano acontecem em 15 e 29 de novembro — se houver segundo turno — devido à pandemia do novo coronavírus. Em São Paulo, a disputa se desenha com nomes conhecidos dos paulistanos, entre eles, o pré-candidato do partido Novo, Filipe Sabará. Empresário e ex-secretário de João Doria, Sabará falou à Jovem Pan sobre o atual cenário para as eleições e compartilhou algumas de suas propostas para a cidade de São Paulo. Para realização da votação com segurança, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oficializou a ampliação em uma hora no horário da votação deste ano. Com a decisão, as urnas serão abertas mais cedo e ficarão aptas a receber votos das 7h às 17h – sempre no horário local. Além da ampliação, o TSE anunciou que irá reservar o horário das 7h às 10h preferencialmente para pessoas acima de 60 anos.

