Quiz: Você sabe quem é Arthur do Val, o ‘Mamãe Falei’? Teste seus conhecimentos

Johnny Drum/Jovem Pan

O nome de Arthur do Val e o apelido de “Mamãe Falei”, que também dá nome ao seu canal no Youtube, tornaram-se familiares para parte do eleitorado paulista após vídeos e declarações polêmicas do atual pré-candidato do Patriota à Prefeitura de São Paulo. Nas eleições de 2018, Arthur do Val foi o segundo deputado estadual mais votado em São Paulo e, dentro da Assembleia Legislativa do Estado (Alesp), também teve seus momentos polêmicos. Agora, no entanto, o parlamentar defende o diálogo entre o governo federal, estadual e municipal.

Na economia do município, Arthur diz que só privatizar não será o suficiente e que o “próximo prefeito de São Paulo vai ter um problema orçamentário gigante”. As eleições municipais deste ano acontecem em 15 e 29 de novembro – se houver segundo turno – devido à pandemia do novo coronavírus. Para realização do pleito com segurança, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) oficializou a ampliação em uma hora no horário da votação deste ano. Com a decisão, as urnas serão abertas mais cedo e ficarão aptas a receber votos das 7h às 17h – sempre no horário local. Além da ampliação, o TSE anunciou que irá reservar o horário das 7h às 10h preferencialmente para pessoas acima de 60 anos.

