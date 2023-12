Randolfe diz que se filiará ao PT: ‘Meu partido é o de Lula’

Líder do governo no Congresso, Randolfe Rodrigues fez declaração durante solenidade no Amapá, ao lado do presidente Lula

Pedro França/Agência Senado Randolfe Rodrigues é senador da República e ocupa o cargo de líder do governo no Congresso



O líder do governo no Congresso, senador Randolfe Rodrigues (sem partido), afirmou nesta segunda-feira, 18, que irá se filiar ao Partido dos Trabalhadores (PT). “Me perguntam, presidente, qual a minha escolha partidária. Eu lhe respondo em primeira mão para o senhor e para todos que estão ouvindo: o meu partido é o partido de Lula”, disse Randolfe durante um evento no Amapá. O senador anunciou seu desligamento da Rede Sustentabilidade em maio de 2023. “Casamento com partido é igual casamento da gente, às vezes precisa separar […]. No início deste ano foi necessário um desligamento partidário meu”, afirmou.

O evento era uma solenidade de entrega de residências do programa Minha Casa, Minha Vida, no Estado do senador. O presidente Lula já havia conversado com o senador anteriormente para que ele passasse a integrar o PT. “Eu estarei no partido de Lula, onde o partido de Lula estive, porque estou ao lado da maior liderança política da história desse país. Quero por fim vos agradecer, agradecer a Deus, meus pais, por me possibilitarem viver na mesma época que a maior liderança política contemporânea”, finalizou o líder.