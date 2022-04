Randolfe Rodrigues alega ter assinaturas necessárias para instalar CPI do MEC

Parlamentar utilizou suas redes sociais para confirmar a vigésima sétima assinatura, do senador Veneziano Vital (MDB-PB); quantia é o mínimo constitucional para que comissão seja aberta

Marcos Oliveira/Agência Senado - 3/03/2020 Senador Randolfe Rodrigues afirmou que conseguiu o mínimo das assinaturas necessárias para dar andamento à CPI do MEC



O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) utilizou as suas redes sociais nesta sexta-feira, 8, para confirmar que conseguiu as assinaturas necessárias para que uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar possíveis indícios de corrupção no Ministério da Educação. A inclusão do senador Veneziano Vital (MDB-PB) foi a vigésima sétima assinatura e, com isso, a solicitação de Randolfe atingiu o mínimo constitucional para que o processo tenha andamento e a CPI seja aberta. “ATENÇÃO! Acabei de receber a comunicação do Querido e combativo Senador @venezianovital de que assinará a CPI do #BolsolaodoMec com isso temos o mínimo constitucional para pedir a instalação”, publicou o congressista. Veneziano também foi à internet confirmar sua inclusão na petição realizada por Randolfe e, segundo o parlamentar, foi alcançado o número regimental para a instalação. “Sempre fui um defensor de investigações, em casos como este, para que se obtenha a verdade dos fatos”, disse.