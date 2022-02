Randolfe Rodrigues pede ao STF investigação de Aras por prevaricação

Senador afirma que PGR cometeu crime ao solicitar o arquivamento do inquérito que apurava o suposto vazamento de dados sigilosos por parte do presidente Jair Bolsonaro

Marcos Oliveira/Agência Senado Senador Randolfe Rodrigues pediu investigação de Aras



O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) informou nesta segunda-feira, 21, que pediu ao Supremo Tribunal Federal (STF) a investigação do procurador-geral da República, Augusto Aras, por prevaricação. A ação ocorre após o PGR solicitar o arquivamento do inquérito que apurava o suposto vazamento de dados sigilosos por parte do presidente Jair Bolsonaro (PL). “Acabamos de acionar o STF para investigar o Sr. PGR, Augusto Aras, por prevaricação. Mesmo com a PF apontando o crime, Aras se manifestou pelo arquivamento de inquérito em que se atribuiu ao Bolsonaro a prática de crime de violação de sigilo”, afirmou Randolfe nas redes sociais.

Prevaricação é quando o funcionário público adia ou deixa de cumprir atos de ofício. Na última quinta-feira, 17, Aras pediu ao STF o arquivamento do inquérito que investiga Bolsonaro. A Polícia Federal alega que o presidente vazou informações sigilosas de uma investigação que apurava um ataque hacker ao Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O PGR, no entanto, entendeu que os dados não estavam sob sigilo e que o mandatário não cometeu crime ao divulgá-los.