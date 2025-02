Raquel Lyra deve anunciar saída do PSDB e filiação ao PSD

Na última eleição municipal, governadora se aproximou do partido de Gilberto Kassab e apoiou candidatos da legenda em Pernambuco

A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra, deve anunciar ainda nesta terça-feira (25) que vai se filiar ao PSD, uma decisão que representa uma mudança significativa em sua trajetória política, já que foi eleita pelo PSDB em 2022. A cerimônia de filiação está agendada para o dia 10 de março, no Recife, logo após o Carnaval. Raquel já comunicou sua decisão a seus aliados nesta segunda-feira (24).

Atualmente, o PSDB possui três governadores, além de Raquel, em pernambuco, são filiados à sigla Eduardo Leite, no Rio Grande do Sul, e Eduardo Riedel, em Mato Grosso do Sul. Na última eleição municipal, a governadora Raquel Lyra se aproximou do PSD e apoiou candidatos do partido em Pernambuco. Além disso, critica a oposição sistemática do PSDB ao governo Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem grande apoio no estado.

