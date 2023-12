Reforma tributária é conquista do povo, diz Lira momentos antes da promulgação

Proposta de Emenda à Constituição (PEC) será promulgada nesta quarta-feira, 20, pelo Congresso Nacional

O presidente da Câmara dos Deputados, deputado federal Arthur Lira (PP-AL), afirmou pelas redes sociais que a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) da reforma tributária “é uma conquista do povo”. Lira comemorou a aprovação da pauta econômica, em razão da decisão da agência de risco S&P Global Ratings de elevar a nota do Brasil para investimentos, de BB- para BB. O resultado dá indícios de que o Brasil é um país com baixo risco de calote para quem investe em títulos da dívida ativa. A PEC, que será promulgada nesta quarta-feira, 20, pelo Congresso Nacional, foi um dos motivos que levou a S&P a mudar o ranqueamento do país. “Jornais do dia estampam nas manchetes a decisão da agência de risco S&P de melhorar a nota do Brasil para investimentos. A agência credita isso a aprovação pela Câmara dos Deputados da reforma tributária que será promulgada hoje pelo Congresso Nacional. É uma conquista do povo!”, afirma Lira em publicação.