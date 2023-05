Relator adia entrega de texto do arcabouço fiscal para a semana que vem 

Deputado Cláudio Cajado (PP-BA) diz que se reunirá com líderes partidários na segunda-feira, 15, em busca de consenso

Pablo Valadares/Câmara dos Deputados - 22/12/2022 O deputado federal, Cláudio Cajado



O deputado federal Cláudio Cajado (PP-BA) afirmou na tarde desta quinta-feira 11, que deve apresentar seu relatório final do arcabouço fiscal na próxima semana, depois de se reunir com líderes partidários na segunda-feira 15. A decisão foi tomada após reunião com o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL). Segundo ele, a apresentação do seu parecer só deve acontecer quando todas as lideranças apresentarem suas sugestões de modificações. Com isso, de acordo com estimativa do parlamentar, o relatório pronto só deve ser anunciado no dia seguinte, na terça-feira 16. Além disso, Cajado reafirmou que o texto será votado após receber a aprovação de Lira quanto às sugestões das lideranças da Casa.

“Acabei de ter uma reunião com o presidente Arthur Lira, que chegou de Nova York. Combinamos que o texto será apresentado inicialmente aos líderes partidários e, nesse sentido, nós vamos fazer uma conversa ampla, para que possamos encontrar um ponto de equilíbrio”, disse Cajado. Segundo ele, antes de colocar o projeto em votação, ainda é preciso convencer alguns parlamentares da base do governo resistentes ao texto proposto. “Precisamos ter uma maioria consolidada. O governo precisa ajudar para defender quem fala nesse processo”, disse o relator. Nesta manhã, Cajado se reuniu com a equipe técnica de orçamento da Câmara para realizar novos ajustes no texto final. A expectativa é que o projeto seja encaminhado apenas depois do retorno do presidente da Câmara, Arthur Lira, do Japão, onde irá participar do G7. Também pela manhã, o parlamentar baiano se encontrou com o vice-presidente Geraldo Alckmin para receber uma posição do governo sobre a matéria. O vice presidente disse na ocasião que teve “uma boa conversa” com o relator.