Relator de indicação de Dino ao STF sinaliza parecer favorável: ‘Será um grande juiz para o Brasil’

Senador Weverton (PDT-MA) diz ter ‘certeza’ de que escolhido pelo presidente Lula para a vaga de Rosa Weber ‘sairá vitorioso’ em sabatina

Gabriela Korossy / Câmara dos Deputados Senador Weverton Rocha



A sabatina do ministro da Justiça, Flávio Dino, indicado pelo presidente Lula para o Supremo Tribunal Federal (STF), será realizada no dia 13 de dezembro na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, com a relatoria do senador Weverton Rocha (PDT). Em entrevista coletiva nesta terça-feira, 28, Rocha afirmou que apresentará o relatório com “muita tranquilidade” para a “aprovação do nosso sabatinado”. Para o senador, o ministro possui repertório suficiente para assumir a vaga de Rosa Weber no STF, além de já ter ocupado os Três Poderes da República (Executivo, Legislativo e Judiciário). O relator da sabatina também afirmou que “não tem caso concreto de que [Flávio Dino] utilizou sua magistratura para beneficiar ou prejudicar qualquer pessoa no campo político” e que acredita que “o Maranhão todo está muito feliz em saber que teremos um representante maranhense na mais alta Corte deste país”.

Apesar da relação de proximidade antiga entre Rocha e Dino, os dois tiveram desavenças durante a campanha de 2022, quando o senador concorreu ao governo do Maranhão com o apoio de bolsonaristas. Dino, que foi governador do Estado por dois mandatos, apoiou Carlos Brandão, do PSB. Contudo, houve a reaproximação entre o senador e o ministro neste ano. “Eu já tenho convicção de que irei apresentar o relatório falando dessa vida vitoriosa […]. Nós temos hoje muita tranquilidade em estar levando um relatório com a indicação para aprovação do nosso sabatinado e tenho certeza que ele sairá vitorioso, a Casa sairá vitoriosa. Faz tempo que não temos um senador da República que tenha sido indicado ao Supremo […]. Com a indicação de agora, tenho certeza de que ele será um grande juíz para o Brasil à frente da Suprema Corte Federal”, finalizou.