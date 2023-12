Relator do Orçamento de 2024 aumenta para R$ 53 bilhões emendas parlamentares

Novo parecer eleva para R$ 16,7 bilhões o total destinado às emendas de comissão

Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil Fachada do palácio do Congresso Nacional, localizado em Brasília, com a Câmara dos Deputados à direita e o Senado Federal à esquerda



O deputado federal Luiz Carlos Motta (PL-SP), relator do Orçamento do próximo ano, apresentou seu parecer nesta quarta-feira, 20. O documento estima R$ 53 bilhões a serem destinados para emendas parlamentares. O total reservado inicialmente para as emendas parlamentares era de R$ 49 bilhões. Para as emendas de comissão, o novo parecer define a destinação de R$ 16,7 bilhões. Anteriormente, o montante era estimado em R$ 11,3 bilhões. A Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) aprovada pelo Congresso nesta semana, estabelece que as emendas individuais e de bancadas são obrigatórias e devem ter cronograma para liberação.

Para emendas individuais, o relatório destina R$ 25 bilhões e para emendas de bancadas, R$ 11,3 bilhões. O projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) será votado pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) nesta quarta-feira, 20, antes de ser votado pelo plenário do Congresso. Outra mudança notória no novo parecer do deputado federal é a destinação de R$ 4,9 bilhões ao fundo eleitoral para as eleições do ano que vem. No documento original, o reservado era R$ 939,3 milhões. Em justificativa, Motta afirmou que o valor se distanciou do estipulado para as eleições de 2022 e, por isso, o elevou.