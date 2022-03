Renan Calheiros compara Bolsonaro e Arthur Lira a Suzane von Richthofen

Senador afirmou que a indignação da dupla com os preços da Petrobras é o mesmo que ‘Richtofen reclamar da orfandade’

Pedro França/Agência Senado - 30/07/2021 Calheiros comparou Bolsonaro e Lira a Suzane von Richthofen



O senador Renan Calheiros (MDB-AL) publicou nas suas redes sociais nesta sexta-feira, 18, uma comparação entre o presidente Jair Bolsonaro (PL) e o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), e Suzane von Richthofen. No texto, o emedebista alega que a impaciência dos políticos com a política de preços da Petrobras assemelha-se com a presidiária reclamar de ser órfã. “Bolsonaro e Lira inflamados com o preço dos combustíveis é o mesmo que Suzanne Richthofen reclamar da orfandade”, declarou o congressista após afirmar que ambos “não aceitam mudar a política de preços da Petrobras, querem enfraquecer estados e municípios e seguir distribuindo lucros da agiotagem para acionistas do exterior”.