Republicanos anuncia Damares para disputar o Senado pelo DF

Indicação será oficializada em evento na sede do partido nesta segunda-feira; ex-ministra pode disputar a cadeira com Flávia Arruda

Marcelo Camargo/Agência Brasil Damares vai disputar o Senado no DF



O Republicanos indicou a ex-ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, para disputar o Senado pelo Distrito Federal. O anúncio será oficializado nesta segunda-feira, 25, às 19h, em evento na sede do partido, em Brasília. Em nota, a agremiação informou que Damares foi avaliada como a melhor escolha para concorrer ao cargo, após reunião conjunta realizada pela executiva do partido e os principais nomes da legenda. A data do lançamento oficial da pré-candidatura ainda não foi divulgada.

Com a indicação, Damares pode disputar a cadeira do DF com outra ex-ministra do governo Bolsonaro, Flávia Arruda, que comandava a Secretaria de Governo. Ela deixou a pasta e se licenciou do cargo de deputada federal para concorrer ao Senado pelo PL, mesmo partido do presidente. Inicialmente, Damares disputaria a vaga por São Paulo, mas recuou e disse que acredita haver “muita gente com chances de eleição” para a disputa. Na ocasião, a ex-ministra afirmou que gostaria de “reforçar” a base do governo em outros Estados.