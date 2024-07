Republicanos não deve se opor à ida de Tarcísio de Freitas para PL

Com o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, o PL busca atrair Tarcísio como alternativa para a disputa presidencial de 2026

Célio Messias/Governo do Estado de SP Tarcísio é filiado ao Republicanos desde 2022, quando venceu o cargo executivo em São Paulo



O partido Republicanos não deve se opor à ida do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, para o PL. Com o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível, o PL busca atrair Tarcísio como alternativa para a disputa presidencial de 2026. A intenção é que o governador se filie ao partido em outubro, após as eleições municipais. Tarcísio é filiado ao Republicanos desde 2022, quando venceu o cargo executivo em São Paulo. O presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, afirmou que já está tudo acertado com o ex-ministro de Bolsonaro e atual governador de São Paulo, que inicialmente resistiu e negou a possibilidade. O presidente do Republicanos, deputado federal Marcos Pereira, não deve se opor à mudança, pois pretende disputar a presidência da Câmara dos Deputados e precisará do apoio do PL. As movimentações para o cargo já começaram em abril, quando Marcos Pereira realizou um evento com a presença de parlamentares, ministros do governo federal e representantes do PL. O mandato do deputado Artur Lira no comando da Câmara termina em fevereiro de 2025.

A ida de Tarcísio de Freitas para o PL fortalece Marcos Pereira em duas frentes: ele faz um gesto para o PL, que tem uma das maiores bancadas da Câmara, e para o PT, uma vez que o maior oposicionista do presidente Lula não estaria mais no Republicanos.