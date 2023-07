Republicanos nega entrada no governo, mas deputado é cotado para ministério

Deputado Silvio Costa Filho pode substituir Ana Moser nos Esportes

Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados O deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE)



Membros do alto escalão do partido Republicanos negam que estão em negociação com o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Segundo um líder da sigla, “há muita especulação sobre o tema”, mas não existem conversas nesse sentido. A expectativa é de que, pelo menos até o segundo semestre, após o recesso parlamentar, não haja avanço. Além disso, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), também teria sinalizado de forma negativa a uma entrada da legenda na gestão federal. Em tratativas com partidos do chamado Centrão, o governo Lula está promovendo uma reforma ministerial para dar cargos a membros dessas siglas e conseguir maior trânsito no Congresso – como aconteceu com o deputado federal Celso Sabino (União-PA), que vai assumir o Ministério do Turismo. No caso do Republicanos, a ideia seria substituir Ana Moser, ministra dos Esportes, pelo deputado Silvio Costa Filho (Republicanos-PE).

Apesar da negativa de negociação, o deputado Silvio Costa Filho esteve com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), em um jantar fora da agenda na noite de quarta-feira, 12, em Brasília. O encontro foi lido como uma tentativa de aproximação. Também esteve na reunião o líder da bancada do Republicanos na Câmara dos Deputados, Hugo Motta. Segundo um membro da alta cúpula da sigla de Tarcísio de Freitas, essas negociações e jantares estão acontecendo “de forma independente”.