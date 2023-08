Reunião da CPMI do 8 de Janeiro é cancelada por falta de acordo

Deputados não chegaram a acordo sobre votação de requerimentos sobre próximos passos da comissão

Pedro França/Agência Senado CPMI do 8 de Janeiro tem Eliziane Gama como relatora e Arthur Maia como presidente



A reunião da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) dos atos de 8 de Janeiro prevista para esta terça-feira, 22, foi cancelada após bate-boca entre governistas e opositores. A sessão foi remarcada para a próxima quinta-feira, 24, às 9h. Os parlamentares não entraram em acordo sobre a votação de requerimentos que vão determinar os próximos passos da comissão. Enquanto aqueles ligados à atual base governista defendem a quebra de sigilos telefônico e telemático do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e alguns de seus aliados, além de nova convocação do ex-ajudante de ordens Mauro Cid, a oposição tenta explorar a suposta omissão do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência, então comandado pelo ex-ministro Gonçalves Dias. O depoimento de G. Dias está previsto para 31 de agosto. “O diálogo é difícil e o máximo que a gente pode fazer é acordo”, disse a relatora da CPMI, senadora Eliziane Gama (Cidadania-MA), autora de requerimento que pede quebra de sigilo do presidente do PL, Valdemar Costa Neto.

A sessão desta terça estava marcada para as 9h e chegou a ser adiada para as 11h e, depois, para as 14h. O presidente da CPMI, deputado federal Arthur Maia (União-BA), não publicou a pauta com antecedência e a votação dos requerimentos de convocação de testemunhas ou de quebra de sigilos só poderia ser feita por acordo entre os integrantes.

* Com informações da Agência Brasil