Ricardo Nunes lidera disputa para o governo de São Paulo em cenário sem Tarcísio

Segundo o Paraná Pesquisas, prefeito de São Paulo tem 29,9% das preferências, seguido por Márcio França (PSB), com 14,2%, e Erika Hilton (PSOL), com 11,8%; governador é cotado para disputar a Presidência

GABRIEL SILVA/E.FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), participou da cerimônia comemorativa ao 93° aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932



Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta quarta-feira (9) aponta o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), como líder das intenções de voto eu um cenário sem Tarcísio de Freitas na disputa pelo governo do estado em 2026. Nunes tem 29,9% das preferências, seguido por Márcio França (PSB), com 14,2%, e Erika Hilton (PSOL), com 11,8%. Completam a lista Rodrigo Manga (8,8%), Alexandre Padilha (6,5%), Paulo Serra (4,9%) e Felipe D’Avila (2,9%). Os indecisos somam 6,8%, e os que dizem votar em branco ou nulo, 14,3%.

Em comparação com a pesquisa de maio, Nunes manteve estabilidade (de 29,5% para 29,9%), enquanto França caiu dois pontos e Hilton teve leve alta. O cenário apresenta uma configuração equilibrada entre nomes da centro-direita, centro-esquerda e esquerda, com Nunes isolado na frente, mas sem margem suficiente para garantir vitória no primeiro turno.

Na simulação de segundo turno contra Geraldo Alckmin (PSB), o atual prefeito aparece com 42,1%, contra 37,7% do ex-governador. Outros 14,6% dizem votar em branco ou nulo, e 5,5% não souberam responder. O resultado aponta um cenário de empate técnico, considerando a margem de erro de 2,4 pontos percentuais. Além disso, Nunes também aparece como possível adversário de Márcio França em outra simulação, onde lidera com 48,8% contra 27,9% do ministro do Empreendedorismo.

O governador Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera a disputa para a reeleição nos cenários em que aparece como candidato. No primeiro deles, Tarcísio tem 44,6% das intenções de voto, à frente de Geraldo Alckmin (PSB), com 20,6%. Também aparecem Erika Hilton (PSOL), com 9,6%; Rodrigo Manga (Republicanos), com 5,3%; Alexandre Padilha (PT), com 4,4%; Paulo Serra (PSDB), com 3,9%, e Felipe D’Avila, com 1,3%.

Nos outros dois cenários, com presenças de Márcio França (PSB) e Fernando Haddad no lugar de Alckmin, Tarcísio amplia a vantagem: tem 47,3% no primeiro e 46,8% no segundo. Apesar do favoritismo, o governador é cotado para disputar a Presidência como principal candidato da centro-direita, caso Jair Bolsonaro não consiga reverter sua inelegibilidade. A pesquisa ouviu 1.680 eleitores entre 4 e 8 de julho em 84 municípios paulistas, com margem de erro de 2,4 pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Veja o gráfico do cenário com Nunes e sem Tarcísio na disputa