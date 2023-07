Ricardo Nunes não quer entrar em embate Tarcísio-Bolsonaro, dizem aliados

Prefeito busca apoio do governador e do ex-presidente para tentar ser reeleito em 2024

Reprodução/Jovem Pan News Prefeito Ricardo Nunes em entrevista à Jovem Pan News



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), deve ficar de fora do desentendimento entre o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicano, e o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). O comandante da capital paulista tenta angariar apoio dos dois lados para tentar a reeleição em 2024 – por isso, o objetivo é que ele não entre em conflito com nenhuma das partes. Aliados de Nunes calculam que o bônus da proximidade com Tarcísio é grande. Além de comandar a máquina pública, a prefeitura e o governo têm diversas parcerias que precisam continuar acontecendo, como a tentativa de resolução de problemas na Cracolândia, por exemplo. Além disso, nos corredores do Palácio dos Bandeirantes, pessoas ligadas ao governador afirmam que Tarcísio já está praticamente certo do apoio a Nunes no ano que vem.

Mesmo com o ganho político ao lado de Tarcísio, Nunes também não deve se distanciar de Bolsonaro. Nas últimas semanas, os dois estiveram juntos ao menos quatro vezes e, em entrevista ao Pânico, da Jovem Pan, Bolsonaro admitiu que a “tendência” é fechar com o prefeito para 2024. O diretório municipal do PL também já declarou apoio a Nunes – que diz que o partido pode ter vantagem, pelo tamanho, em ficar com a vaga de vice.

E a reforma tributária?

Ricardo Nunes foi um dos grandes articuladores da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP) pedindo por mudanças na reforma tributária – e até mesmo a análise de outra PEC. Agora, com o texto aprovado, pessoas próximas a ele confirmam que o momento é de avaliação e que os impactos serão sentidos a longo prazo.

A aprovação da reforma tributária pela Câmara veio depois de o governo Lula realizar um novo recorde no empenho de emendas de congressistas em um único dia. Na quarta-feira, 5, o Planalto empenhou R$ 5,3 bilhões em emendas individuais de transferência especial, mais conhecidas como “emendas pix”. Com a nova liberação, os repasses do governo Lula aos parlamentares apenas na semana da aprovação da reforma tributária chegou a R$ 7,4 bilhões, e o total neste ano ultrapassa os R$ 15 bilhões.