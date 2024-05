Ricardo Nunes participa de conferência sobre o clima no Vaticano

Evento chamado ‘Da Crise Climática à Resiliência Climática’ reuniu líderes globais; prefeito falou sobre crise no Rio Grande do Sul e anunciou medidas para São Paulo

Divulgação/MDB Ricardo Nunes participa a conferência "Da Crise Climática à Resiliência Climática"



O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (MDB), participou nesta quarta-feira (15), no Vaticano, da conferência “Da Crise Climática à Resiliência Climática”, destacando ações ambientais da cidade. No evento, que contou com líderes globais, Nunes falou sobre a Secretaria Municipal de Mudanças Climáticas e os avanços de São Paulo na cobertura vegetal, que agora alcança 54% do território. Durante o discurso, o prefeito também mencionou os problemas recentes de enchentes no Rio Grande do Sul, associando-os à importância de políticas de mudanças climáticas. Ele anunciou ainda planos para aumentar as áreas preservadas em São Paulo para 26%, através de novas desapropriações.

Nunes está na Itália desde terça-feira, acompanhado pelos secretários Enrico Misasi (Relações Institucionais) e José Renato Nalini (Mudanças Climáticas), além de Vitor Sampaio, chefe de gabinete. O prefeito também tem encontros agendados com representantes da FAO (Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura) e participará de uma missa em memória ao ex-prefeito Bruno Covas, bem como de uma audiência com o papa Francisco nesta quinta-feira (16). O prefeito presenteará o pontífice com uma camisa da seleção brasileira e outra do Palmeiras, clube do qual é torcedor, assinada pelo atacante Endrick.