Ricardo Salles desiste de concorrer à Prefeitura de São Paulo pela segunda vez

Desistência do deputado federal ocorre após o ex-presidente Jair Bolsonaro indicar um nome para ser vice de Nunes na campanha à reeleição

FREDERICO BRASIL/THENEWS2/ESTADÃO CONTEÚDO Ex-ministro do Meio Ambiente anunciou sua desistência de concorrer à Prefeitura de São Paulo



O ex-ministro do Meio Ambiente e deputado federal Ricardo Salles (PL-SP) anunciou pela segunda vez a sua desistência da disputa à Prefeitura de São Paulo. A decisão foi tomada na quarta-feira, 31, após o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) indicar um nome para ser vice na chapa de Ricardo Nunes (MDB), que concorre à reeleição na capital paulista. Salles, que atuou na pasta durante o governo Bolsonaro, chegou a considerar concorrer por outro partido, mas voltou atrás e renunciou à pré-candidatura para não se opor ao presidente de honra do Partido Liberal. A expectativa é que Salles se reúna com Bolsonaro na próxima semana.

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Publicada por Caroline Hardt

*Reportagem produzida com auxílio de IA