Aliado do prefeito Ricardo Nunes, vereador do União Brasil foi reconduzido ao cargo com 49 votos favoráveis em candidatura única

Lucas Bassi / Rede Câmara SP Ricardo Teixeira é reeleito presidente da Câmara Municipal de São Paulo para 2026



O vereador Ricardo Teixeira (União Brasil) foi reeleito, nesta segunda-feira (15), presidente da Câmara Municipal de São Paulo. Em sessão realizada no Palácio Anchieta, Teixeira garantiu a continuidade no comando do Legislativo paulistano para o ano de 2026. A vitória consolida a base de apoio do prefeito Ricardo Nunes (MDB) na Casa.

Candidato único à presidência, Teixeira obteve 49 votos favoráveis dos 55 vereadores. Não houve votos contrários. A bancada do PSOL, composta por cinco parlamentares, optou pela abstenção, marcando posição de oposição à gestão, mas sem lançar candidatura própria para o confronto direto nesta eleição da Mesa Diretora.

Em seu discurso após a proclamação do resultado, Teixeira enfatizou a importância da conciliação e do trabalho conjunto entre os parlamentares. “Aos vereadores que me apoiaram nesse próximo mandato, espero nunca decepcioná-los. O diálogo sempre vence”, declarou o presidente reeleito na tribuna do Plenário 1º de Maio.

Composição da Mesa Diretora

A eleição também definiu os demais integrantes da Mesa Diretora que conduzirão os trabalhos legislativos em 2026. O vereador João Jorge (MDB), também aliado da gestão municipal, foi reeleito como 1º vice-presidente, recebendo 49 votos.

Entre os outros nomes confirmados para a nova composição, destacam-se o vereador Gabriel Abreu (Podemos), eleito 2º secretário com 48 votos, e a vereadora Edir Sales, escolhida como 2ª suplente.

Balanço

Ricardo Teixeira, que já presidiu a Casa ao longo de 2025, destacou em sua fala iniciativas implementadas durante sua gestão atual, como o projeto “Câmara na Rua”, que levou a estrutura do Legislativo para diferentes regiões da capital, e a inauguração da “Galeria Lilás”, voltada à valorização das mulheres na política. Politicamente, a reeleição de Teixeira é vista como uma vitória estratégica para o prefeito Ricardo Nunes. A manutenção de um aliado fiel no comando do Legislativo tende a facilitar a tramitação de projetos de interesse do Executivo no próximo ano.