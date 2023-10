Rita Serrano curte publicação com críticas a sua demissão da presidência da Caixa

Post de coordenador da FUP afirma que ‘um dos maiores instrumentos de implementação de políticas públicas’ foi entregue para o Centrão; sucessor é indicado por Arthur Lira

Rafa Neddermeyer/Agência Brasil Rita Serrano foi substituída por Carlos Antônio Vieira, indicado pelo Centrão ao cargo



Terceira mulher do alto escalão demitida pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Rita Serrano curtiu uma publicação no X (antigo Twitter) nesta quinta-feira, 26, que criticava sua saída da presidência da Caixa Econômica Federal. Antes dela, deixaram o governo as ministras Daniela Carneiro e Ana Moser, que ocupavam, respectivamente, os ministérios do Turismo e Esporte. Como mostrou o site da Jovem Pan, a saída de Rita foi consequência de um acerto feito pelo Planalto na reforma ministerial iniciada no segundo semestre para ampliar o espaço do Centrão no governo e aumentar os votos no Congresso.

A postagem curtida por Rita Serrano é de Deyvid Bacelar, coordenador-geral da Federação Única dos Petroleiros (FUP). Na mensagem, Bacelar tece críticas à demissão da ex-presidente do banco estatal afirmando que “a companheira Rita Serrano vinha fazendo um excelente trabalho na Caixa. Infelizmente, perdemos um dos maiores instrumentos de implementação de políticas públicas para o Centrão”.