Rival de Lira, Renan Calheiros diz que presidente da Câmara ‘só possibilita a votação do que vai derrotar o governo’

Senador também comentou rusgas entre ele e o deputado federal envolvendo seu filho, titular do Ministério dos Transportes

TON MOLINA/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO - 09/03/2023 O senador Renan Calheiros respondeu a questionamentos dos jornalistas nesta quarta-feira



O senador Renan Calheiros (MDB-AL), conterrâneo e adversário político do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), declarou em entrevista a jornalistas nesta quarta-feira 31, que Lira, intencionalmente, só pauta em plenário matérias em que o governo federal não tem grande margem de apoio. A crítica do cacique emedebista acontece em meio à articulação do governo para evitar novas derrotas no Congresso. “Ele só possibilita a votação do que vai efetivamente derrotar o governo. Impede do governo exercer a coalização. E quando aprovam alguma matéria, ele aprova como se fosse uma concessão dele à República”, disse Renan Calheiros. “Ele quer funcionar como uma espécie de guardião do mercado”, criticou.

O Palácio do Planalto perdeu mais uma vez, na noite desta terça-feira, 30, com a aprovação do marco temporal na demarcação das terras indígenas, que agora segue para o Senado. Além disso, tem tido dificuldades para conseguir votos suficientes e pautar a Medida Provisória que estrutura a Esplanada dos Ministérios, que caduca nesta quinta-feira 1º. Também nesta terça-feira, Lira chegou a incluir a MP na pauta do plenário, mas, vendo que seria novamente derrotado, o governo conseguiu que a votação fosse adiada. Mais cedo, o presidente Lula telefonou para Arthur Lira para falar sobre o assunto. Nesta tarde, os dois devem se encontrar pessoalmente.

Renan Calheiros também foi perguntado pelos jornalistas se Lira estaria condicionando a votação na Casa à saída do seu filho, Renan Filho, do Ministério dos Transportes. Nos últimos dias, tem crescido a tensão entre os dois após postagens de Renan com ofensas ao presidente da Câmara. “Não sei. Não costumo ser informado sobre as coisas do Arthur Lira, não”, respondeu o senador.