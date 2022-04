Rodrigo Maia decide não disputar reeleição para deputado federal

Ex-presidente da Câmara assume a presidência da federação entre PSDB e Cidadania no Rio

Frederico Brasil/Futura Press/Estadão Conteúdo Rodrigo Maia segue atuando no governo de SP



O deputado federal Rodrigo Maia (PSDB-RJ), ex-presidente da Câmara, decidiu não disputar a reeleição para o Legislativo neste ano. A informação foi confirmada à Jovem Pan pela assessoria do parlamentar. Maia chegou a deixar a Secretária de Projetos e Ações do governo de São Paulo, onde estava desde agosto de 2021. No entanto, reassumiu o cargo nesta segunda-feira, 4. O deputado vai seguir atuando no governo paulista e também assume a presidência da federação entre PSDB e Cidadania no Rio. Maia foi expulso do DEM em junho de 2021 após desentendimentos com o então presidente da sigla, ACM Neto. No início de abril, ele se filiou ao partido tucano, onde também vai coordenar o plano de governo de João Doria, pré-candidato à Presidência da República.