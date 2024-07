Romeu Zema afirma que principal nome da direita para 2026 é Tarcísio de Freitas

Grupo de Bolsonaro ainda espera reverter a inelegibilidade do ex-presidente decretada pelo TSE, caso isso não ocorra, Tarcísio de Freitas é considerado a opção natural

DOUG PATRÍCIO/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Zema se coloca como possível candidato a vice-presidente, mas enfrenta resistências



O governador de Minas Gerais, Romeu Zema, reafirmou sua posição secundária na disputa presidencial de 2026, destacando Tarcísio de Freitas, atual governador de São Paulo, como o nome mais forte da direita. Nos bastidores, governadores de oposição discutem frequentemente o melhor candidato para enfrentar a candidatura petista. Zema se coloca como possível candidato a vice-presidente, mas enfrenta resistências. O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, também manifestou interesse na presidência, mas ambos são vistos como possíveis vices. O grupo de Bolsonaro ainda espera reverter a inelegibilidade do ex-presidente decretada pelo Tribunal Superior Eleitoral. Caso isso não ocorra, Tarcísio de Freitas é considerado a opção natural para substituir Bolsonaro. Em Brasília, o governador Ibaneis Rocha participa das discussões, mas não pretende se candidatar à presidência ou vice-presidência, focando em uma vaga no Senado Federal. A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também deve se candidatar ao Senado por Brasília. Zema tem sido claro sobre suas articulações, recentemente se colocando como candidato ao Senado Federal. As movimentações políticas estão apenas começando e devem se intensificar nos próximos anos, com as eleições municipais de outubro sendo um termômetro importante para 2026. Tarcísio de Freitas, com projeção nacional como ex-ministro e governador de São Paulo, é visto como a opção mais viável, apesar de sua vontade de disputar a reeleição no governo paulista.

A política, no entanto, é imprevisível, e os desdobramentos futuros serão cruciais para definir os candidatos da direita. As articulações e alianças que se formarem nos próximos anos serão determinantes para o cenário eleitoral de 2026, e a capacidade de adaptação dos candidatos às mudanças políticas será essencial para o sucesso nas urnas.

Publicado por Heverton Nascimento

*Reportagem produzida com auxílio de IA