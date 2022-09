Rosa Weber defende urnas eletrônicas por ‘inexistência efetiva de falhas’

Declaração da nova presidente do STF foi dada durante Fórum de Justiça que reuniu países do bloco do BRICS

Antonio Cruz/Agência Brasil Ministra assumiu a presidência do STF este mês



Durante o Fórum de Justiça do bloco econômico dos BRICS, a atual presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Rosa Weber, defendeu o uso das urnas eletrônicas nas eleições brasileiras. De acordo com a ministra, a tecnologia utilizada garante que a apuração da votação ocorra de forma rápida e com confiança, permitindo que o público tenha acesso ao resultado no mesmo dia. A magistrada disse que os dispositivos, utilizados desde 1996, apresentam “melhor performance quando comparado com quaisquer outros métodos, e cuja credibilidade e legitimidade são evidenciadas pela inexistência de demonstração efetiva de falhas no sistema ao longo dos quase trinta anos de sua aplicação”. Rosa ainda complementou que a capacidade de contabilizar mais de 100 milhões de votados, divididos entre 450 locais de votação, é um “feito singular”, ressaltando a habilidade inovadora do Brasil de utilizar soluções tecnológicas para problemas institucionais.