Rosa Weber determina arquivamento de inquérito contra Ciro Nogueira

A Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou a favor o arquivamento da investigação no começo de maio; decisão foi tomada nesta sexta-feira, 3

Gabriela Biló/Estadão Conteúdo Ministra divulgou a decisão na sexta-feira, 3, e atendeu a orientação da PGR



A ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o arquivamento de um inquérito contra o ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira (PP) e inquérito contra o prefeito da cidade de Araraquara, Edinho Silva (PT). A decisão foi tomada na sexta-feira, 3. “Defiro, forte nos artigos 21, XV, e 231, § 4º do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, c/c o art. 3º, I, da Lei nº 8.038/90, a promoção ministerial de arquivamento realizada em favor de Ciro Nogueira Lima Filho e Edson Antônio Edinho da Silva, com as ressalvas do art. 18 do Código de Processo Penal”, determinou a ministra. Os dois passaram a ser investigados pela delação premiada de Ricardo Saud, ex-diretor da J&F, holding que contra diversas empresas. Segundo Saud, o grupo teria pago R$ 42 milhões para garantir o apoio de Nogueira à chapa e Dilma e Temer após pedido de Edinho. No começo de maio, a Procuradoria-Geral da República (PGR) se manifestou a favor o arquivamento da investigação.