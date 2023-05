Rosa Weber ignora pressão das big techs e agenda julgamento sobre redes sociais no STF

Presidente da Suprema Corte pautou ação para o próximo dia 17; tema sofre impasse na Câmara dos Deputados com forte presença das redes e plataformas digitais no debate público

Nelson Jr./SCO/STF Ministra Rosa Weber é a atual presidente do Supremo Tribunal Federal



A presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministra Rosa Weber, agendou para o próximo dia 17 de maio o julgamento na Corte que irá analisar e decidir a responsabilização das redes sociais na propagação de mensagens que atacam a democracia, em ação que trata sobre o Marco Civil da Internet. Ao escolher, nesta terça-feira, 9, uma data para tratar sobre o tema, a magistrada ignora as pressões realizadas pelas gigantes da tecnologia no entorno da discussão sobre uma possível regulamentação das redes. Hoje, o Telegram disparou uma mensagem aos seus usuários onde afirma que a democracia “está sob ataque no Brasil” e que uma regulamentação daria “poderes de censura sem supervisão judicial prévia”.

